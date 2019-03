N-VA-kantoor al beschadigd vóór opening 23 maart 2019

Het nieuwe hoofdkwartier van N-VA Vlaams-Brabant op de Leuvense Bondgenotenlaan was nog niet eens ingehuldigd of vandalen hadden al toegeslagen. De partij had de ramen laten bestickeren met levensgrote versies van Theo Francken, Katrien Houtmeyers en Lorin Parys, maar de sticker van Francken werd nog voor de opening verwijderd. "Betreurenswaardig, maar we hebben al een nieuwe sticker geplakt", aldus Francken.

