N-VA-kandidaat Michael Freilich zal "strijden als een echte Vlaamse leeuw" 22 januari 2019

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, zal op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA staan. Dat hij vaak op dezelfde golflengte zit als de partij was al langer duidelijk. Bovendien bewees Freilich N-VA een dienst door in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de joodse CD&V-kandidate Rezi Friedman in vraag te stellen. In mei zal Freilich naar eigen zeggen niet enkel mikken op joodse kiezers. "Ik zal strijden als een echte Vlaamse leeuw." Helemaal zeker van een zitje is hij niet vanop de vijfde plaats. In 2014 profiteerden alleen de eerste vier kandidaten mee van de lijststemmen. Het kan dus perfect dat populairdere kandidaten van op een lagere plaats over hem springen. Anderzijds: vorige keer raakten liefst 11 van de 24 Antwerpse N-VA-kandidaten verkozen, of bijna de helft. Als hij het haalt, zal Freilich in de Kamer geen keppeltje dragen, zegt hij. "Ik wil niet alleen gezien worden als iemand van de joodse gemeenschap." (ARA)

