N-VA kaart extra geld voor asielopvang aan 30 november 2019

"Voor 2019 werd in totaal 410 miljoen euro meer voorzien voor asielopvang. Dat is 148 miljoen meer dan aanvankelijk voorzien. Bovenop de stijging in 2019 krijgen we nu een verdubbeling voor de eerste maanden van 2020. Van januari tot maart zou de kost voor asielopvang normaal 65 miljoen bedragen, daar wil de regering nu 86 miljoen bovenop doen", aldus N-VA-Kamerlid Theo Francken. Hij kaart ook de daling in het budget voor de terugkeer van illegale vreemdelingen aan. "Normaal zou 2,5 miljoen worden uitgetrokken voor terugkeer in de eerste maanden van 2020, maar dat wordt nu ineens 1,6 miljoen." Minister De Block (Open Vld) wijst erop dat in de financiering ook nog sommige beslissingen zitten die door oud-staatssecretaris Francken zijn genomen. "De begroting voor het eerste kwartaal is altijd hoger wegens de werkingskosten die aan operatoren, in dit geval het Rode Kruis, worden uitgekeerd. Dat is elk jaar zo, dus ook onder Francken." Dat er minder geld gaat naar terugkeer, is een gevolg van de goede samenwerking met het Europees grensagentschap Frontex, zegt De Block. "Dat betaalt meer en meer vliegtickets terug, waardoor onze eigen bijdrage kan dalen." (IVDE)

