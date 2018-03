N-VA in Brusselse regering? Moet niet 13 maart 2018

N-VA heeft de wind in de zeilen in Brussel. De Vlaams-nationalisten halen in de Grote Peiling 6%, wat in de Nederlandse taalgroep van het Brussels Gewest een meerderheid betekent. En dat zorgt voor paniek bij de Brusselse regeringspartijen. Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) noemde de N-VA 'ongeschikt' om te besturen. Sp.a-minister voor Mobiliteit Pascal Smet stelde dat "N-VA anti-Brussel" is. Opvallend genoeg vindt een minderheid (37%) van de Belgen dat N-VA deel moet uitmaken van de Brusselse regering. Zelfs in Vlaanderen is slechts 46% voor. (IVDE)

