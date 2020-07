Exclusief voor abonnees N-VA: "Iets anders dan tand trekken" 13 juli 2020

In een opiniestuk dat vandaag in 'De Morgen' verschijnt, trekken N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Valerie Van Peel van leer tegen de wijziging van de abortuswet. Ze verwijten de voorstanders dat die abortus willen herleiden tot een gewone medische handeling, "vergelijkbaar met het trekken van een tand". Zo hebben ze grote problemen met de verlenging van de termijn waarbinnen abortus mogelijk is. "In bijna heel Europa ligt die tussen tien en twaalf weken. Dat heeft een reden: de foetus is dan maximaal 6 cm groot en de abortus gebeurt met een curettage. Op achttien weken, de helft van een zwangerschap, kan de foetus al zo'n 20 cm zijn en is er een minibevalling of verwijdering met instrumenten nodig. Dat leidt tot een grotere kans op complicaties en is ingrijpender voor de foetus, de moeder én de arts."

