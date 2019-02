N-VA Ieper verkiest nieuw bestuur 26 februari 2019

N-VA Ieper heeft een nieuw bestuur verkozen. Eerder hadden de leden al Bernard Van Isacker als voorzitter en Ben Glorieux als ondervoorzitter aangesteld. "Het bestuur zet verder in op vernieuwing en verjonging", zegt voorzitter Bernard Van Isacker. Secretaris wordt Brecht Lottegier (26), penningmeester Jef Vanhove (69) volgt zichzelf op, Axel Roegiers (23) wordt financieel adviseur. "We hebben een energiek bestuur dat gedreven is om N-VA Ieper een nieuw elan te geven gericht naar de toekomst", weet Bernard Van Isacker. "Ik ben trouwens tevreden dat zoveel jongeren hun weg hebben gevonden naar het bestuur. Ik ken de meesten al goed en merk dat de groep nu al goed aaneen hangt." (CMW)