Exclusief voor abonnees N-VA-foto's "degoutante" campagne gefotoshopt 23 januari 2020

00u00 0

N-VA heeft toegegeven dat de foto's die gebruikt werden tijdens de onlinecampagne tegen het VN-migratiepact in december 2018, gemanipuleerd zijn. Dat deden ze na een onderzoek van het anonieme twitteraccount 'Arbiter of Tweets'. De advertenties werden toen op Facebook gepost, vergezeld van een slagzin. Het ging onder meer om foto's van gesluierde vrouwen op straat, een afbeelding van jonge mannen die muziek luisteren op een bankje en vluchtingen aan het Noordstation in Brussel - of wat daarvoor moest doorgaan. Na kritiek van zowel oppositie als meerderheid werd de campagne al na enkele uren weer ingetrokken wegens "niet de gepaste toon". De partij hield toen wel vol dat de foto's reële situaties uitbeeldden, maar dat blijkt dus niet het geval.

