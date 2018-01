N-VA'ers steunen verguisde Jihad Van Puymbroeck 00u00 0

Na bakken kritiek, vooral uit N-VA-hoek, lijkt de storm rond de 23-jarige Jihad Van Puymbroeck te gaan liggen. De nieuwe werkneemster van de VRT werd partijdigheid verweten door website Sceptr, omdat ze ooit bestuurslid van Groen was en onder meer twitterde dat De Wever haar "laat denken aan Hitler". Verschillende politici, onder wie N-VA'ers Siegfried Bracke en Miranda Van Eetvelde, gingen mee in de aanval. Maar gisteren klonk het plots heel wat milder. "Bon, normaal blijf ik weg van twitterhetzes", schreef Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). "Meningen mag je bekampen, ook in deze. Maar een enthousiaste jonge vrouw als Jihad wens ik in de eerste plaats succes met de nieuwe job."

