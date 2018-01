N-VA wil af van brugpensioen om meer vacatures ingevuld te krijgen Isolde Van Den Eynde

04u30 0 BELGA Axel Ronse: "schaf brugpensioen af" De Krant Het goede nieuws: nooit eerder liepen bij de VDAB zoveel vacatures binnen. Het slechte nieuws: bijna een derde raakt niet ingevuld. N-VA acht de tijd rijp om enkele omstreden voorstellen onder het stof vandaan te halen: de beperking van de werkloosheid in de tijd en de afschaffing van het brugpensioen.

Exact 258.124 vacatures trachtte de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling vorig jaar in te vullen, maar dit lukte slechts voor 70,5% van de jobaanbiedingen. "Dat is relatief weinig. We voelen de krapte op de arbeidsmarkt toenemen", zegt Willem Vansina van de VDAB-studiedienst. "Vooral voor hogere profielen, zoals verpleegkundigen en calculators in de bouw, ligt de invullingsgraad erg laag." Volgens de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka is het "vijf voor twaalf". "Zo'n tekort aan mensen en zoveel werk, da's echt een once in a lifetime-situatie. De federale en regionale overheden moeten nu met een passend arbeidsmarktbeleid afkomen. Mensen moeten aan het werk gezet worden. Activeren is hét woord", vindt topman Hans Maertens. Ook het VBO roept de regering op tot actie.

N-VA pikt daarop in. Kamerlid Wouter Raskin haalt een stokpaardje van de partij boven: "Laat de werkloosheidsuitkering na verloop van tijd uitdoven." De Vlaams-nationalisten maakten daar in de vorige verkiezingscampagne veel tamtam rond, maar bij de federale regeringsvorming in 2014 botste het idee op een njet van CD&V en MR. De maatregel mocht absoluut niet in het regeerakkoord van Michel I en vloog de diepvries in. Sindsdien ontdooit N-VA haar eis geregeld, tot groot ongenoegen van vooral de christendemocraten.

Uit de diepvries

De vraag is dan ook of de partij het regeerakkoord wil openbreken voor deze maatregel.

