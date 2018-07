N-VA'er in nauwe schoentjes na Hitler-parodie 27 juli 2018

Een Zonhovenaar die op de 22ste plaats van de N-VA-lijst staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, zit in nauwe schoentjes nadat hij op Facebook uithaalde naar vluchtelingen en een Hitlerparodie van hem opdook. "Aan alle daklozen en mensen die niet rondkomen: gooi uw ID-kaart weg en meld u aan als vluchteling. Zo kan je genieten van gratis eten, een huis en ziekenhuiskosten", schreef Tony Hulsmans. Bijna gelijktijdig dook een filmpje van hem op uit 2016 waarin hij Hitler nadoet. Toen zat de man nog niet in de politiek. Volgens Hulsmans was z'n bericht misschien te hevig, maar "niet slecht bedoeld". En over het filmpje zegt hij: "Het fragment is van drie jaar geleden toen de Syrische oorlog actueel was. Ik heb een hart voor alle mensen van alle kleuren en afkomst." N-VA Zonhoven communiceert vandaag over een verdere samenwerking. (MMM)

