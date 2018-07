N-VA'er die Hitler parodieert van lijst geschrapt, maar niet uit partij gezet 30 juli 2018

Tony Hulsman trekt zich terug als N-VA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven, maar wordt voorlopig niet uit de partij gezet. Hulsman kwam vorige week in opspraak nadat op sociale media een filmpje uit 2016 de ronde deed waarin hij de Hitlergroet brengt. Daarbovenop had hij denigrerende zaken geschreven over vluchtelingen in een intussen verwijderd Facebookbericht. "De afdeling is met Tony overeengekomen dat hij zich terugtrekt als kandidaat", zegt N-VA Zonhoven. "De man beseft zelf dat hij over de schreef is gegaan. Hij ziet zijn uitlatingen in een context van parodiërende en satirische filmpjes op zijn YouTubekanaal, maar het was er ver over en daar moet hij nu de gevolgen van dragen." (MMM)

politiek