N-VA en Vlaams Belang kampioenen van de recyclage 4 OP 10 KANDIDATEN STONDEN EERDER AL OP EEN LIJST Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

23 mei 2019

05u00 0 De Krant Niet Groen maar N-VA en Vlaams Belang zijn de kampioenen van de recyclage. Of toch wat betreft hun kieslijsten. Zij hebben zondag de meeste kandidaten voor wie u eerder al kon stemmen.

Wil je als Vlaamse politieke partij met volledige lijsten naar de kiezer trekken, dan moet je in totaal 406 mensen zien te vinden om die te bevolken. 58% van al die kandidaten nam nooit eerder deel aan wetgevende verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Bart Maddens, Gertjan Muyters en Gert-Jan Put van het onderzoeksinstituut Vives (KU Leuven). De meeste 'groentjes' vind je bij sp.a (61,1%), gevolgd door CD&V, Groen en Open Vld. De grootste 'recyclage' van eerdere kandidaten zie je dan weer bij N-VA en Vlaams Belang.

Vrouw sneller vervangen

Vooral mannelijke kandidaten worden vaker heropgevist. "Blijkbaar zijn de Vlaamse partijen nog steeds sneller geneigd om vrouwelijke kandidaten te vervangen in vergelijking met mannelijke kandidaten", aldus Maddens. "Al is het ook mogelijk dat de vrouwelijke kandidaten zelf minder bereid waren om opnieuw op de lijst te gaan staan." De kandidaten die al eens op een lijst stonden zijn gemiddeld 49,4 jaar. De nieuwe kandidaten zijn gemiddeld ruim acht jaar jonger: 41,2 jaar.

Van alle effectieve kandidaten neemt 53% voor het eerst deel aan wetgevende verkiezingen. Bij de opvolgers is dat 65%. "Partijen hebben dus inderdaad de neiging om vooral de opvolgers in te vullen met nieuwe kandidaten, al is dit verschil niet zo absoluut, want ook bij de effectieven is meer dan de helft nieuw", aldus Maddens.

Opmerkelijk: maar liefst 10,1% van de kandidaten die vandaag op een lijst staan, kwam al voor het eerst op in de vorige eeuw, dus in 1999 of vroeger. Dat aandeel is het grootst bij Vlaams Belang (14%) en CD&V (11,8%). De partij die het kleinste aandeel 'eeuwige kandidaten' op haar lijst heeft staan, is N-VA: slecht 6,9% stond al op een lijst voor 2000. "Bij N-VA zien we een interessant patroon", aldus Maddens. "Er zijn relatief veel 'gerecycleerde kandidaten', maar die oudgedienden hebben relatief weinig verkiezingen op de teller."

Volgens Maddens recycleert N-VA dus vooral personen die er zijn bijgekomen sinds de doorbraak van de partij in 2009 en grijpt ze minder terug naar de oudere Volkunie-politici. Als we kijken naar alle 'eeuwige kandidaten', dan duikt één op de vier van hen op bij Vlaams Belang en één op de vijf bij CD&V.

Niets te verliezen

55 kandidaten stonden ook al op een lijst in de jaren 1980. Het gaat dan bijvoorbeeld om Guy Verhofstadt, Herman De Croo, Patrick Dewael, Louis Tobback (die symbolisch de opvolgerslijst duwt), Jo Vandeurzen, Magda Aelvoet, Mieke Vogels, Geert Bourgeois, Frieda Brepoels, Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Marijke Dillen. Maar er zijn ook een reeks nobele onbekenden bij - vooral bij Vlaams Belang. Opnieuw drijft die partij boven als dé recyclagekampioen, met 20 van de 55 kandidaten die al verkiesbaar waren in de jaren 80. "Vlaams Belang heeft het het moeilijkst om een lijst te vullen", aldus Maddens. "De sociale drempel voor mensen om zich als Belanger te outen is hoog, dus is de partij verplicht om terug te grijpen naar oudgedienden die zich ooit al hebben geout en dus niets meer te verliezen hebben."