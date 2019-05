Exclusief voor abonnees N-VA en Vlaams Belang: elk drie zitjes 27 mei 2019

Ook in Limburg blijft N-VA de grootste met 22% maar is het Vlaams Belang dat met de verkiezingsoverwinning gaat lopen. Die laatste partij haalde 19%, wat 6% meer is dan in 2014. N-VA en Vlaams Belang vaardigen elk drie verkozenen af. Voor N-VA trekken Zuhal Demir, Wouter Raskin en Frieda Gijbels richting Kamer. In de lijst van "meeste stemmen voor de Kamer" staat Demir op vijf. Werner Janssen en Peter Luykx keren niet terug. Voor Vlaams Belang zetelen Annick Ponthier, Frank Troosters en Erik Gilissen. CD&V verloor één zitje en vaardigt nu enkel voorzitter Wouter Beke en Nawal Farih af. Voor sp.a zullen Meryame Kitir en Kris Verduyckt zetelen. Open Vld heeft nog Patrick Dewael als vertegenwoordiger. Nele Lijnen verdwijnt uit de Kamer. Groen mag met Barbara Creemers na vele jaren een Limburgs parlementslid afvaardigen.

