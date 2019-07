Exclusief voor abonnees N-VA en Vlaams Belang clashen over "misselijkmakende" tweet 05 juli 2019

Kersvers Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) heeft gisteren een artikel van een Nederlandse krant gedeeld over een zwembad in Utrecht met aparte toegangstijden voor jongeren en gezinnen. "Ik ken nog wel een 'zwembad' waar deze 'lastige jongeren' helemaal apart in hun 'eigen zwemtijd' mogen gaan zwemmen: de Middellandse Zee", schreef Van Rooy erbij. De tweet deed meteen stof opwaaien. "Zonder meer een misselijkmakend bericht!", reageerde N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

