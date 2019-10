Exclusief voor abonnees N-VA en PVDA misnoegd over afwezige Michel 25 oktober 2019

De N-VA- en PVDA-fracties in de Kamer zijn misnoegd omdat premier Charles Michel gisteren niet kwam opdagen om op een aan hem gerichte vraag rond politiegeweld in Catalonië te antwoorden. "Ronduit beschamend", vindt N-VA-Kamerlid Sander Loones. "In 2017 hadden we een premier die ergens voor stond en die dat ook luid en duidelijk durfde te verklaren." Michel had toen als eerste Europese regeringsleider het politiegeweld in Catalonië veroordeeld. "Nu hebben we een toekomstig Europees Raadsvoorzitter en zien we dat al dat lef gewoon verdwenen is." Ook Kristof Calvo (Groen) vindt Michels stilzwijgen onbegrijpelijk.

