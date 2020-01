N-VA en PS hebben elke dag onderhandeld Isolde Van den Eynde

25 januari 2020

00u00 0 De Krant De voorbije week hebben N-VA en PS elke dag onderhandeld. Maar of dat tot iets heeft geleid? Binnen de PS zeggen ze van niet. "Maar er is geen nieuwe informateursnota. Dus we kunnen niks afschieten."

In verschillende samenstellingen hebben de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten elkaar deze week gezien. Ze zagen elkaar met en zonder de twee informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Er werden ook werkgroepen georganiseerd die zich over verschillende belangrijke thema's bogen, zoals klimaat, migratie, pensioenen en gezondheidszorg. Volgens een bron kwam N-VA telkens goed gewapend aan tafel met basisnota's.

Of een hele week onderhandelen tot iets heeft geleid, is moeilijk in te schatten. Maar binnen de PS heerst er pessimisme. "Wij hebben geprobeerd om compromisvoorstellen op tafel te leggen maar N-VA deed net het omgekeerde. Het lijkt ons erg moeilijk om paars-geel leven in te blazen." Bij N-VA willen ze weinig kwijt over de onderhandelingen. Het is onduidelijk of er dit weekend nog verder wordt onderhandeld.

De Wever informateur?

Dinsdag trekken de twee informateurs naar de koning met een eindverslag. Het is raden naar hun boodschap voor onze vorst. Is er nog een kans om N-VA en PS samen te doen besturen? Bart De Wever als informateur kan misschien uitsluitsel geven. Zijn naam zoemt als informateur of preformateur door de Wetstraat. De Franstalige partijen hebben hun veto tegen De Wever alvast laten varen. Maar ziet hij dat zitten, wetende dat de kans hoog is dat het eindigt in een zelfmoordmissie? (IVDE)