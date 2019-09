N-VA en Open Vld willen één uur godsdienst schrappen: wat er in de plaats komt, is aan de scholen zelf Isolde Van Den Eynde

04 september 2019

05u00 0 De Krant N-VA wil in het middelbaar één uur godsdienstles schrappen om een extra uur Nederlands te geven. Open Vld vervangt het liever door een les Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF). Maar die switch is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

"De grondwet dicteert dat alle officiële scholen levensbeschouwelijke vakken moeten aanbieden. Hoeveel lesuren ze moeten geven, staat niet in de grondwet. Daarover beslissen de gemeenschappen via decreten", legt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen) uit. En dat willen N-VA en Open Vld nu wijzigen. Op het Vlaamse lessenrooster in het middelbaar onderwijs staat vandaag twee uur godsdienstles per week. Dat moet één uur per week worden. De Vlaams-nationalisten willen het geschrapte uur vervangen door een extra uur Nederlands. De Vlaamse liberalen willen het dan weer invullen met een uur Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF). Dat schrijft de Vlaams-nationalistische website 'Doorbraak' en wordt bevestigd aan deze krant. Dat Open Vld een vrijzinnige koers vaart, moet niet verbazen. Dat ook N-VA voor minder godsdienstles pleit, is opmerkelijker. Voorzitter Bart De Wever is bijzonder seculier, maar Theo Francken is gelovig en gedraagt zich bijwijlen als een moderne kruisvaarder. Een veelgehoorde kritiek van N-VA op het katholieke net is dat het te veel naar de pijpen van moslims danst. Een uur minder godsdienstles aanbieden, lijkt dan wat contradictorisch.

Ghettoscholen

Maar gaat coalitiepartner CD&V mee in dat pleidooi? "In Franstalig België werden de godsdienstlessen al van twee naar één uur gebracht, en dat met een onderwijsminister van cdH aan het roer. Het is te zeggen: het officiële onderwijs moet nog maar één uur godsdienstles geven. Het vrije, katholieke onderwijs mag die twee uur behouden", weet Loobuyck. In tegenstelling tot CD&V staat de 'c' in cdH al lang niet meer voor 'chrétien' (christelijk), wel voor 'centre'. Toch is het een compromis waar de Vlaamse christendemocraten mee zouden kunnen leven. N-VA en Open Vld waarschuwen tegelijk wel dat een opdeling risico's inhoudt. Het kan ervoor zorgen dat Vlamingen die veel belang hechten aan religie - lees: dus ook moslims - massaal aankloppen bij katholieke scholen. Het gevolg: de creatie van ghettoscholen. Maar er ligt nog een wolfijzer op de weg. De Vlaamse regering kan de godsdienstlessen wettelijk wel halveren. Maar dat geschrapte uur naar believen invullen? "Dat is niet mogelijk", gelooft Patrick Loobuyck. "De overheid formuleert alleen de eindtermen. En het is aan de scholen en de koepels om te bepalen hoe ze die halen. De regering formuleerde de voorbije legislatuur de eindterm 'burgerschap en samenleven'. Je kan dat aanleren via een vak 'actief burgerschap', zoals het gemeenschapsonderwijs doet. Maar je kan dat evengoed doorgeven via de geschiedenisles. Dat is nog steeds de vrijheid van het onderwijs."

Middenweg

Als de onderhandelaars er niet uit geraken, is er misschien nog een middenweg. Patrick Loobuyck pleit al jaren voor een vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) en een diepgaande discussie over de levensbeschouwelijke vakken. Die vakken afschaffen is voorlopig geen optie, want dan moet je de grondwet wijzigen en daarvoor tekende geen meerderheid. "Maar waarom biedt de overheid leerlingen die een vrijstelling vragen voor godsdienst/zedenleer geen LEF aan? Vandaag moeten zij zich in stilte bezig houden met de levensbeschouwing van hun ouders. Scholen kunnen geen inhoudelijk aanbod doen, waardoor de vrijstelling nu een lege doos is. Dat kunnen we zinvoller invullen."