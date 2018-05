N-VA en Open Vld willen dat ouders Mawda smokkelbendes helpen oprollen Dieter Dujardin

28 mei 2018

05u00 0 De Krant Het lot van de ouders van de overleden peuter Mawda (2) verdeelt de regering-Michel. CD&V-vicepremier Peeters wil hen een tijdelijke verblijfsvergunning geven, N-VA en Open Vld vragen het gezin eerst mee te werken bij het oprollen van de betrokken smokkelbende.

Het was Theo Francken (N-VA) die gisteren bekendmaakte dat de ouders van Mawda een aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen hebben ingediend in Brussel. Dat is een uitzonderingsprocedure die ingeroepen kan worden wanneer een asielprocedure bijvoorbeeld onredelijk lang duurt. Normaal beslist de staatssecretaris van Asiel en Migratie daar zelf over, maar vanwege de grote gevoeligheid maakt premier Michel er een regeringszaak van. Francken stemt daarmee in.

Kris Peeters (CD&V) had zijn positie verrassend snel klaar. "Dit is een uitzonderlijke situatie: er is een kind doodgeschoten door een agent. Ik stel voor om de ouders tijdelijk te regulariseren, zodat ze minstens een jaar kunnen blijven. Ondertussen kan het onderzoek afgerond worden."

Oprollen van smokkelbendes

Open Vld, MR en N-VA volgen Peeters niet. Zij wijzen erop dat de regering sowieso al beslist heeft dat de ouders niet uitgezet worden zolang het onderzoek loopt. Alexander De Croo (Open Vld) en Theo Francken (N-VA) roepen de ouders op om voor een andere procedure te kiezen, namelijk regularisatie als slachtoffers van mensenhandel. Volgens die procedure kunnen slachtoffers een tijdelijk verblijf krijgen als ze meewerken aan het oprollen van de smokkelbendes. De advocaten van de ouders bewandelen die piste echter niet.

