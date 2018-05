N-VA en CD&V bekvechten over zitje bij bpost 12 mei 2018

Wie krijgt het bestuurszitje bij bpost? CD&V of N-VA? Premier Charles Michel slaagt er voorlopig niet in een akkoord te vinden. CD&V wil het mandaat van Caroline Ven, ex-kabinetschef van Yves Leterme, verlengen. De N-VA wil meer invloed op de koers van bpost door zelf iemand aan te duiden. Gevolg: op de algemene vergadering woensdag konden de drie nieuwe bestuurders nog niet aangeduid worden. Lastig, nu bpost een zware crisis doormaakt. Binnen de regering is er dan ook ongenoegen. "N-VA en CD&V bekvechten omdat ze iemand van hun kleur in de raad willen. Dat is de manier waarop die partijen omgaan met een overheidsbedrijf", zegt een regeringsbron aan 'De Tijd'.