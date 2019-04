Exclusief voor abonnees N-VA, CD&V en Open Vld verdelen de postjes 10 april 2019

N-VA, CD&V en Open Vld grijpen de macht in de belangrijkste energie-intercommunales. De partijen hebben een nieuw akkoord over de verdeling van de belangrijkste postjes. Die verdelen ze onder elkaar naargelang hun gewicht in de gemeenten. CD&V krijgt het voorzitterschap van de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius. Bij Elia (hoogspanningsnet) en Fluxys (gasnet) zijn de posten geclaimd door N-VA en Open Vld. De twee partijen leveren met Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) en voormalig schepen in Gent Christophe Peeters (Open Vld) ook twee van de drie ondervoorzitters van Fluvius - kan tellen als troostprijs. Ook die andere Gentse liberaal, Geert Versnick, is nog niet weg. In november moet er een nieuwe voorzitter komen voor Publigas. Dat zou een N-VA'er worden.

