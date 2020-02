Exclusief voor abonnees N-VA-burgemeesters staan achter coalitie met PS 14 februari 2020

De meeste N-VA-burgemeesters zien mogelijkheden in een regering met de PS, blijkt uit een rondvraag van 'De Standaard'. Volgens een overgrote meerderheid van de burgemeesters is regeren met de PS niet uitgesloten. Vanuit het 'ja'-kamp zijn vooral twee grote vaststellingen te noteren: met de socialisten valt er wel degelijk te onderhandelen en voor het lokale beleid is het belangrijk dat N-VA ook federaal mee aan de knoppen zit. Denk bijvoorbeeld aan de federale bevoegdheden zoals justitie, brandweer en politie, die een grote weerslag hebben op de lokale besturen.