N-VA boekt €4,7 miljoen winst 07 juli 2018

N-VA heeft vorig jaar 4,7 miljoen euro winst geboekt. Daarmee stijgt het vermogen van de partij tot 27 miljoen. Dat meldt 'derijkstebelgen.be'. De winst komt onder meer uit huurinkomsten. De partij kocht in 2015 een kantoorgebouw in de Koningsstraat in Brussel. Drie verdiepingen gebruikt N-VA zelf, vier andere worden verhuurd. "Eigenlijk is de N-VA een half vastgoedbedrijf", concludeert de site. Het vermogen van N-VA is meer dan dubbel zo groot als dat van de tweede grootste partij: CD&V. Die streek vorig jaar een winst op van 650.000 euro, waarvan 600.000 van een erfenis komt. Een gelovige man uit Brussel wilde de som aan de Europese Volkspartij schenken, de fractie in het Europees parlement waar CD&V deel van uitmaakt. Maar omdat de EVP dat niet mag aanvaarden, ging de erfenis volledig naar CD&V.

