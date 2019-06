Exclusief voor abonnees N-VA blijft in Europees Parlement bij ECR-fractie 19 juni 2019

De N-VA blijft ook de komende vijf jaar deel uitmaken van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de partijraad beslist. Het was tot het laatste moment onduidelijk bij welke fractie de drie Europarlementsleden van N-VA aansluiting zouden zoeken. Het is dus de ECR geworden, waar de Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de grootste delegatie levert. Ook het Nederlandse Forum voor Democratie en het uiterst rechtse Spaanse Vox, dat een heel uitgesproken anti-Catalaanse overtuiging uitdraagt, maken deel uit van de fractie. De N-VA haalde op 26 mei drie zetels in het Europees Parlement. Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt zullen voortaan tussen Brussel en Straatsburg pendelen. In de vorige legislatuur had de partij nog vier afgevaardigden in het Europese halfrond. Mark Demesmaeker raakte niet verkozen, maar wordt heropgevist als gecoöpteerd senator.

