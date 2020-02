Exclusief voor abonnees N-VA betreurt Twitteraanval op Gwendolyn Rutten 28 februari 2020

00u00 0

Dat N-VA begin deze week nog eens uithaalde naar uittredend Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, wordt ook binnen de partij zelf niet overal gesmaakt. "Inhoudelijk was er niets mis met dat filmpje op Twitter, maar er zijn wel wat inschattingsfouten gemaakt bij de lancering ervan", klinkt het intern. "In een nieuwsluwe krokusvakantie wordt elk conflict natuurlijk uitgelicht, waardoor de minste Twitterrel nieuws wordt. Er was ook te weinig federale context bij het filmpje." Dat dit kon gebeuren, is volgens N-VA niet te wijten aan de recente leegloop bij haar communicatiecel. "Het socialemedia-team voelde de dynamiek die door voorzitter Bart De Wever in gang is gezet in de krant en ging daarop verder. En ja, dan zit je in een flow en verlies je soms zaken uit het oog." (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis