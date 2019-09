Exclusief voor abonnees N'dao (Lokeren) verliest beide ouders 23 september 2019

Bijzonder triest nieuws bij Sporting Lokeren. Middenvelder Lamine N'dao kreeg vrijdagnacht te horen dat zijn vader, die al een tijdje ziek was, overleden was. Luttele uren later kwam nog vreselijker nieuws: ook zijn moeder had, overmand door verdriet, het leven gelaten. "De club heeft alles in het werk gesteld om Lamine tijdig in Ivoorkust te krijgen voor de begrafenis op zondag. Waar we ook in geslaagd zijn. De club zal alles in het werk stellen om Lamine op de best mogelijke manier te omkaderen bij zijn terugkeer", klinkt het bij Lokeren.