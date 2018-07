Mythische cols 27 juli 2018

Het was maar een tussendoortje, de Pyreneeënrit zonder cols. Vandaag zijn ze terug. En niet de minste. De rit naar Laruns is een klassieke Pyreneeënetappe waarin mythische cols als de Col d'Aspin (eerste categorie), de Tourmalet en de Col d'Aubisque (beide buiten categorie) moeten overwonnen worden. De Aubisque komt in volle finale, op 20 kilometer voor de aankomst, en kan nog voor animo onder de klassemenstrijders zorgen. Niet alleen bergop, maar ook in de afzink naar Laruns. Het wegdek hersteld krijgen tegen 27 juli werd wel een race tegen de klok. In Gourette was een deel van de weg compleet weggevaagd door modderstromen, veroorzaakt door zware regenval.