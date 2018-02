Mythes over monsters 24 februari 2018

Waar je tegenwoordig ook kijkt, aan de eenhoornhype ontsnap je nergens meer. Ook in 'Monsterdieren' speelt het mythische wezen de hoofdrol, naast andere beroemde (fantasie)beesten zoals Nessie, de Yeti, draken en reuzeninktvissen. Vertrekkend vanuit historische geschriften, wetenschappelijke studies en volksverhalen gingen antropologen Jet Bakels en Anne-Marie Boer op zoek naar bewijzen van hun bestaan. Want beesten die in de loop van de geschiedenis zo vaak gespot werden, kunnen toch niet zomaar verzonnen zijn?

