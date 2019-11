Exclusief voor abonnees Mystery calls leveren geen resultaat op 21 november 2019

00u00 0

De mystery calls op de arbeidsmarkt leveren voorlopig geen resultaat op. Tot nu toe werd er voor slechts vier mogelijke gevallen van discriminatie een aanvraag ingediend om de anonieme controle bij sollicitaties uit te voeren. Slechts in twee gevallen kwam er toestemming en geen enkele keer werden er inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) op een vraag van onder anderen Evita Willaert (Groen). De wet ging in april vorig jaar in voege, maar pas begin dit jaar kon de arbeidsinspectie echt aan de slag. Als er een vermoeden is van discriminatie bij sollicitaties, kunnen inspecteurs zelf solliciteren. Critici wijzen er echter op dat de wet met opzet zo log in elkaar zit dat het quasi onmogelijk is om met mystery calls discriminatie op te sporen."Het probleem is dat we geen klachten krijgen", klinkt het bij Muylle. "De wet is ook nog maar een klein jaar operationeel."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu