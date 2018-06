Mysterieuze WK-spits in beeld bij STVV 21 juni 2018

"STVV heeft een WK-spits, een linksvoetige centrale verdediger en een linksback in het vizier. Eén ervan is een Japanner." Dat vertelde sportief manager Tom Van Den Abbeele tijdens de eerste training. Marc Brys verwelkomde 26 spelers. Kotysch (barst in knieschijf) en Pirard (rug) haakten snel af. Op het veld ook de twee nieuwkomers - aanvallende middenvelder Alexandre De Bruyn en aanvaller Duckens Nazon - en drie testers: linksback Jovica Blagojevic (19) van Vozdovac Belgrado, aanvaller Joël Ito (20) van Club Brugge en middenvelder Cy Goddard (21) van Tottenham. Brys klonk tevreden. "Natuurlijk had ik het team liever vandaag al compleet gehad. Maar op transfervlak heb je niet alles zelf in de hand. Het belangrijkste is dat we binnen de club allemaal op dezelfde lijn zitten. We gaan heus wel een goede ploeg hebben." Nog dit: de club wil het contract van Bezus openbreken, Matarrese trekt voor een jaar naar Geel, Abrahams wordt een jaar aan Westerlo verhuurd, en Wolke Janssens, terug van Lierse, mag vol zijn kans gaan." (SJH)

