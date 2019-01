Mysterieuze radiosignalen uit de ruimte opgevangen 11 januari 2019

00u00 0

Wetenschappers hebben een radiosignaal opgevangen van diep in de ruimte. Het zou afkomstig zijn van een sterrenstelsel 1,5 miljard lichtjaar van ons vandaan, zo meldt het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het is pas de tweede keer dat iets dergelijks wordt waargenomen, en onderzoekers hebben geen idee waar het signaal vandaan komt. De eerste radiosignalen uit de ruimte werden al in 2007 waargenomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN