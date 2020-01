Exclusief voor abonnees Mysterieuze longziekte in China: 17 nieuwe gevallen 20 januari 2020

In de Chinese stad Wuhan hebben de gezondheidsdiensten 17 nieuwe gevallen van een mysterieuze longziekte vastgesteld. Daarmee zijn er al 62 gevallen geteld in China. Van de nieuwe gevallen zijn 3 mensen in kritieke toestand, de anderen zijn stabiel. Tot nu toe zijn 2 patiënten in China overleden aan een longontsteking veroorzaakt door een nieuw type coronavirus, waarvan wordt aangenomen dat het afkomstig is van een dierenmarkt in Wuhan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er nog geen duidelijk bewijs dat het virus van mens op mens doorgegeven wordt. In verschillende steden in China, maar ook in Japan en Thailand, zijn gevallen van het virus vastgesteld.

