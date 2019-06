Exclusief voor abonnees Mysterieuze derde ring van Meghan Markle gaat met alle aandacht lopen 11 juni 2019

Voor het eerst sinds de geboorte van prinsje Archie heeft Meghan Markle (37) zich opnieuw in het openbaar laten zien. Dat gebeurde zaterdag tijdens 'Trooping the Colour', de viering van de 93ste verjaardag van de Britse koningin Elizabeth. En uiteraard merkten fans en royaltywatchers iets op waar ze weer dagen en weken over kunnen discussiëren. Markle droeg namelijk een derde ring. Een mysterieuze derde ring. Normaal draagt de hertogin van Sussex enkel een verlovingsring en haar trouwring, maar naar de derde hebben we het raden. Sommigen denken dat het om een eternity ring, een eeuwigheidsring, gaat. Die wordt na een huwelijk geschonken als symbool van blijvende liefde. Anderen zijn er dan weer rotsvast van overtuigd dat het een push present is, de weinig verhullende benaming voor een geschenk dat de vader aan zijn wederhelft geeft na de geboorte van een kind. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

