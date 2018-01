Mysterieuze 'brievendief' steekt mensen hart onder de riem 00u00 0

Op enkele treinen liet een zekere @brievendief dertig brieven achter. "Voor wie me wil lezen" staat er uitnodigend op de enveloppe. Een student vond zo'n brief. "Hij eindigde met de boodschap dat alles goed komt, dat je niet moet opgeven. Hij was bedoeld voor mensen met depressieve gedachten."

