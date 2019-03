Exclusief voor abonnees Mysterie van aangespoelde Garfield-telefoons eindelijk opgelost 30 maart 2019

00u00 0

Al sinds de jaren 80 spoelen ze aan op stranden van de Finistère in Bretagne in Frankrijk: knaloranje plastic telefoons van de humeurige cartoonkat Garfield. Nu is eindelijk de omgeslagen container gevonden die de stukken speelgoedelektronica al die jaren uitspuwde. Hij ligt verborgen in een afgelegen zeegrot die enkel toegankelijk is bij laagtij. De Garfield-telefoon werd vorig jaar nog hét symbool van zeevervuiling bij Frankrijk. Uiteraard zat de kans er dik in dat er ergens een verdwaalde container moest overboord zijn geslagen. Maar waar in godsnaam? Het bleef al die tijd een mysterie. En dus bleven meer dan 30 jaar lang stukjes van de telefoons en ook bijna volledige exemplaren aanspoelen op de pittoreske stranden. Dankzij een recente mediacampagne om eindelijk de bron van de Garfieldinvasie te achterhalen, raakte het mysterie opgelost. Want bij lokale boer René Morvan ging plots een belletje rinkelen. In de vroege jaren 80, toen hij zo'n 19 jaar was, was er in de regio een grote storm geweest. Vlak daarna had hij samen met zijn broer Garfield-telefoons op het strand gevonden. De container weghalen lijkt een onmogelijke opdracht. Maar activisten zullen samen met de lokale overheid alles op alles blijven zetten om de telefoons op te kuisen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen