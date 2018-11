Mysterie in Hasselt opgelost: Ian (5) geeft auto’s en knuffels aan overleden kinderen "Op elk graf het perfecte speelgoedje” Stéphanie Romans

06 november 2018

00u00 252 De Krant Een mysterie op het kerkhof van Hasselt: een onbekende liet op tientallen kindergraven teddyberen, speelgoedautootjes en poppetjes achter. De gulle gever blijkt een jongetje van 5. Hij verzamelde zijn oude speelgoed om het aan 'de kindjes in de hemel' te geven. "Want daar hebben ze ook speelgoed nodig."

Op Allerzielen ging Els Germeaux naar het graf van haar zoon Constantijntje, die 33 jaar geleden dood geboren werd. Ze was verbaasd. Op de kale steen stond een geel speelgoedautootje. Wie het er achterliet? "Ik kon niemand bedenken die een speelgoedje voor hem zou hebben achtergelaten." Toen Els om zich heen keek, zag ze dat niet alleen Constantijn een cadeautje had gekregen. Op tientallen andere kindergraven lag speelgoed. Hier een teddybeer, daar een speelgoedzwaard of een autootje. "Alsof de Sint dit jaar ook aan de overleden kindjes heeft gedacht."

Els was zo geraakt dat ze op zoek ging naar de mysterieuze gever. "Dat iemand toch nog iets neerlegt voor mijn zoon, na 33 jaar, dat doet iets. Ik moest weten wie het was." En dus plaatste ze een bericht op Facebook. In een mum van tijd stroomden de reacties binnen. Honderden mensen reageerden en via via kreeg Shahila Champagne (37) het bericht te zien. Zij loste het mysterie op. De onbekende cadeautjesbrenger was haar zoon Ian Bielen-Champagne (5). "Hij wilde zijn oude speelgoed aan de kindjes in de hemel geven", zegt ze.

HLN