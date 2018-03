Myrthe en Guus openen Poort 82 Na 'Mijn Pop-uprestaurant' 02 maart 2018

00u00 0

Poort 82. Zo heet het restaurant van Myrthe Vranken en Guus Coppens. De twee vonden elkaar na 'Mijn Pop-uprestaurant' en openen hun nieuwe zaak op vrijdag 30 maart in Maasmechelen. "De laatste werken zijn volop bezig, maar we popelen om iedereen te verrassen", zegt Myrthe, die in de vorige editie van het programma L'Oro Nero opende met chef Giordano. Hun avontuur draaide al snel uit op een sisser. Guus Coppens had met Asparaguus wél succes en won de editie van 2015. Zijn collega Dries sloeg het jaar erna hun zaak aan de Versuz in Hasselt kort en klein. Myrthe én Guus zagen wél goede partners in elkaar. "We brengen gastronomisch eten op niveau, maar iedereen is welkom. Bij ons geen witte tafellakens, of een stijve bedoening. Je kan hier bij wijze van spreke met je trainingspak of Graspop-outfit komen zitten. We gaan voor tapas, gezellig tafelen in een ontspannen omgeving." (MMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN