Myriam Parys voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van stad Diest 27 februari 2019

Myriam Parys (44) is tijdens de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe algemeen directeur. Parys woont in Leuven en is licentiate politieke wetenschappen (KUL). Ze behaalde bijkomend een Master in Public Administration aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en een Master in Europees Recht (VUB).

