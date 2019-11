Exclusief voor abonnees MVDP wil zich na de Spelen wagen aan grote ronde 04 november 2019

00u00 0

Een moeilijke puzzel. Zo noemde Mathieu van der Poel zijn combinatie van drie wielerdisciplines dit jaar. De wereldkampioen veldrijden doet het wel met succes. Ook volgend jaar wil hij verschillende doelen in het veldrijden, wegwielrennen en het mountainbiken verenigen. "Ik heb in het veldrijden geen enkel klassement meer te verdedigen, dus daar moet ik me al niet mee bezighouden. Het grote doel deze winter is het WK veldrijden en mijn titel er verlengen." In het voorjaar volgen de klassiekers op de weg en daarna het mountainbiken op de Olympische Spelen in Tokio. Een grote wielerronde zou na de zomer een nieuwe uitdaging kunnen zijn. Corendon-Circus zou interesse tonen in een wildcard voor de Vuelta. "Dat is inderdaad ter sprake gekomen", vertelde Van der Poel in Ruddervoorde. "Ik hou van nieuwe uitdagingen. Een grote ronde rijden, kan dan inderdaad het volgende zijn." (DMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu