Exclusief voor abonnees Muzieklegendes Little Richard en Betty Wright overleden 11 mei 2020

De rock-'n-roll en de soul verliezen legendes. Nadat zaterdag bekend werd dat Little Richard (87) was overleden aan botkanker, kwam gisteren het bericht dat soullegende Betty Wright (66) gestorven was. Haar doodsoorzaak is nog onbekend.