Muziekhits worden steeds korter 05 februari 2019

De gemiddelde lengte van een muziekhit is de voorbije tien jaar met 30 seconden afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant 'The Times'. De gemiddelde duur van een liedje uit de top 100 was vorig jaar 3 minuten en 33 seconden, terwijl dat in 2008 nog 4 minuten was. Enkele van de grootste hits waren zelfs nog korter, zoals 'I Love It' van Kanye West & Lil Pump (2 min 7 sec). De onderzoekers zien de opkomst van streamingdiensten als voornaamste oorzaak voor de kortere duur van songs. Zo werd Spotify in 2008 opgericht. De aandacht van de luisteraar vasthouden is sindsdien een grotere uitdaging, omdat die kan grasduinen in een eindeloos aanbod. Kortere hits zijn daarnaast economisch interessanter voor muzikanten. Spotify betaalt de artiest een premie elke keer het nummer langer dan 30 seconden wordt afgespeeld. Dat maakt een album met 20 kortere liedjes natuurlijk financieel interessanter dan 15 langere nummers.

