Muziek en Mathilde verzachten de zeden

Met koningin Mathilde - "Muziek is essentieel in mijn leven" - als vaste medewerkster schreef 'Merci voor de muziek' geschiedenis nog voor het werd uitgezonden. Een royaal welkomstgeschenk voor Bart Peeters en Nora Gharib, net als voor de 8-jarige harpiste Stella. Die mocht ten paleize de spits afbijten en werd na haar privéconcertje onder de complimenten - "Het is heel, heel mooi" - van Hare Majesteit bedolven. Maar ondanks die gewaardeerde 'royaltyrubriek' ging dit fijne brokje humaninterest vooral over Vlamingen met nood aan een muzikaal steuntje in de rug. Daarvoor haalde het duo Peeters-Gharib het onderste uit de kan. Dat ging van een driftig blazende politionele muziekkapel over een hommage van Bazart voor de aan een hersentumor overleden fan Rune tot Bart en Nora die vermomd als bejaarden een Antwerpse tram muzikaal op stelten zetten. 'Merci voor de muziek' bracht zowel een lach als een traan en waakte er met Peeters en natuurtalent Gharib als minzame regisseurs over dat niet de sterren, maar de gewone man en vrouw de hoofdrol mochten spelen.

