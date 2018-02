Muzbnb Airbnb voor moslims start in Europa 05 februari 2018

00u00 0

Airbnb voor moslims: dat is Muzbnb. Toeristen kunnen rekenen op gebedstapijten en een koran op de kamer en mogen er zeker van zijn dat in het gebouw geen alcohol en varkensvlees aanwezig is. De frigo is volgens halalvoorschriften gevuld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN