Exclusief voor abonnees Muyters wil geen minister meer zijn 21 augustus 2019

Na tien jaar past Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) voor een nieuwe ministerpost, zo zegt hij zelf. "Het is goed geweest." Al beseft hij ook maar al te goed dat hij plaats moet maken voor de vele boegbeelden die de partij intussen rijk is. In 'De Tijd' zegt hij dat het ministerschap bijzonder pittig is: "Het weegt op je. En op je omgeving. Je komt overal en ziet iedereen, maar ik ben ervan geschrokken hoe weinig je als minister nog vrienden ziet." Muyters onderzocht enkele exits. Zo solliciteerde hij om voorzitter van het Wereldantidopingagentschap te worden, maar hij kwam vijf stemmen tekort en greep naast de prijs. Hij wordt vandaag genoemd voor een topfunctie bij de Europese Investeringsbank. Intussen blijft hij Vlaams Parlementslid.

