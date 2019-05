Exclusief voor abonnees Muyters: "Uiterst rechts niet louter Vlaams fenomeen" 27 mei 2019

De opgang van extreemrechts is geen fenomeen van Vlaanderen alleen. Dat zegt aftredend Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA). "We zien een ruk naar uiterst rechts in heel Europa." Muyters denkt dat het op Vlaams niveau niet zo moeilijk zal zijn om een regering te vormen. "Het is aan ons om het initiatief te nemen in Vlaanderen. We zullen gesprekken moeten voeren en alles bekijken." Over zijn eigen toekomst laat Muyters nog niet in zijn kaarten kijken. "Ik ga daar nu niets over zeggen", klinkt het. In de vorige Vlaamse regering was Muyters minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.