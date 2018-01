Muyters start campagne tegen pesten in sportclubs 00u00 0

Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA) start een pilootproject om sportclubs te ondersteunen bij ethische kwesties, zoals pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt hij naar aanleiding van de getuigenis van een moeder wier zoon jarenlang werd gepest in de jeugdafdeling van een voetbalclub uit eersteklasse. De club liet de daders ongemoeid en stuurde de jongen naar de psycholoog "om zijn weerbaarheid aan te scherpen". Muyters' project krijgt de naam 'Clubgrade'. In een eerste fase zullen clubs bevraagd worden over de domeinen waarin ze ondersteuning nodig hebben. Vervolgens worden er methodieken uitgewerkt, die de clubs moeten helpen om beter met ethische kwesties om te gaan. "Getuigenissen zoals deze helpen", zegt Muyters. "Pesten in de sport kan niet."

