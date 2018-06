Muyters: "Oké CD&V, ik zal werkonwillige SWT'ers schorsen" 18 juni 2018

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaat de VDAB vandaag de opdracht geven om SWT'ers (ontslagen 56-plussers die dankzij een premie van de werkgever een hogere uitkering krijgen) een job aan te bieden en hen te schorsen als ze die niet aanvaarden. Dat zei hij in 'De Zevende Dag'. Muyters lag vorige week overhoop met zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) over de herstructureringen bij Carrefour. Peeters moet zich uitspreken over het SWT (de opvolger van het brugpensioen) voor werknemers ouder dan 56 jaar, en wees erop dat Muyters daarvoor advies moet geven. Maar Muyters moet enkel zijn zeg doen over het outplacementplan, niet over het SWT. "Maar als hij een advies wil, kan hij er één krijgen: ik ben tegen SWT voor die werknemers, want ik kan ze niet aan een job helpen", aldus Muyters.

