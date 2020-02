Exclusief voor abonnees Muur van Geraardsbergen blijft in parcours Ronde van Vlaanderen 07 februari 2020

00u00 0

De 104de Ronde van Vlaanderen trekt op zondag 5 april over een zo goed als ongewijzigd parcours. Na het startschot om 10.30u in Antwerpen wachten in totaal zeventien hellingen en vijf kasseistroken. Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Herzele en Zottegem worden de vijf 'Dorpen van de Ronde'. Net als in de voorbije edities krijgt het duo Oude Kwaremont (drie passages)-Paterberg (twee passages) een cruciale rol in de finale. Eén wijziging in de opeenvolging van hellingen: de derde klim zal dit jaar de Eikenberg zijn in plaats van de Ladeuze. De Muur, met een klassieke aanloop via Tenbosse, blijft wel behouden. Na de laatste Paterberg restten nog 13 kilometer tot de finish (na 267 km) in Oudenaarde. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis