Muur (even) weer uit Ronde

Met het oog op de drukke najaarskalender past Flanders Classics de parcours van zijn herplande klassiekers (licht) aan en kort de wedstrijden ook in. Zo zal de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober slechts 241 kilometer lang zijn in plaats van 267 en worden, na de eerste passage op de Oude Kwaremont, Tenbosse en de Muur (weer) geschrapt. De Valkenberg komt in de plaats. De finale, met een sleutelrol voor Kwaremont en Paterberg, blijft ongewijzigd. Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, reageert scherp: "Niemand begrijpt waarom de Muur werd geschrapt. De redenen raken kant noch wal. Ik sluit niet uit dat er wat revanchistische gevoelens meespelen, omdat we geen zwaar geld gaven aan de organisatie."

