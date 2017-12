Mutko zet tijdelijk stap opzij als preses Russische bond 00u00 0

De Russische vicepremier Vitaly Mutko zal zes maanden lang geen voorzitter zijn van de Russische voetbalbond RFS, zo meldde het nieuwsagentschap TASS. Mutko blijft voorlopig wel aan het hoofd staan van het organisatiecomité van het WK voetbal in Rusland. Mutko is volgens het rapport McLaren één van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bande Mutko daarom levenslang van de Olympische Spelen, maar de FIFA hield hem ondanks toenemende kritiek vooralsnog buiten schot. Door nu zelf een stap terug te zetten wil Mutko de druk op de FIFA verminderen.

