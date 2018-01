Musonda wacht op betere aanbiedingen 00u00 0

Charly Musonda Junior (21) wacht nog even af. Onder andere tweedeklasser Nottingham Forest zou hem de komende vijf maanden graag huren van Chelsea, maar de speler hoopt stiekem op betere aanbiedingen. Bournemouth-coach Eddie Howe scoutte hem dinsdag bij de beloften. Ook bij West Bromwich, Newcastle en Watford werd hij aangeboden. Chelsea wil Musonda in Engeland stallen, zodat hij kan wennen aan de karakteristieken van het Engels voetbal. Zelf hoopte hij opnieuw in Spanje te kunnen spelen. (KTH)